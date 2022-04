Wohl fast jeder Schüler des Gymnasiums Oesede (er-)kennt ihn: Carsten Budke unterrichtet hier seit vielen Jahren Mathe und Physik. FOTO: Bettina Klimek Kunstprojekt auch sonntags Schüler-AG hübscht die Aula des Gymnasiums Oesede auf - nach Schulschluss Von Bettina Klimek | 25.04.2022, 16:49 Uhr

Seit zwei Jahren kommen einmal im Monat 12 bis 18 Schüler des Gymnasiums Oesede am Sonntag in die Schule. Sie haben ein Ziel: das Pädagogische Zentrum (PZ) der Schule bunter zu gestalten. Visualisiert wird auf 33 Metern Länge und 1,30 Meter Höhe eine „Fächerreise“, die am 20. Juni fertig sein muss.