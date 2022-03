Saskia Wiggerink hat ihr Traumhaus mit viel Liebe zum Detail gestaltet. FOTO: Ina Wemhöner Gestaltung dauerte Jahre Warum das bonbonrosa Haus der Familie Wiggerink aus Georgsmarienhütte verkauft wird Von Ina Wemhöner | 02.03.2022, 07:30 Uhr | Update vor 49 Min. | 2 Leserkommentare

Die siebenköpfige Familie Wiggerink aus Georgsmarienhütte verkauft ihr rosafarbenes Holzhaus in der Buchgartensiedlung und möchte in Spanien neu anfangen. Was sie zur Auswanderung bewegt, haben sie uns erzählt.