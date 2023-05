Die Baustelle am Zugang zur Waldbühne Kloster Oesede ist eingezäunt, aber die Arbeiten für die Neugestaltung des Eingangsbereichs mit Kasse und Gastro-Service haben noch nicht begonnen. Foto: Wolfgang Elbers up-down up-down Bald Saisonstart in Georgsmarienhütte Nachwuchssorgen und Großbaustelle bei der Waldbühne Kloster Oesede Von Wolfgang Elbers | 09.05.2023, 08:54 Uhr

In weniger als drei Wochen startet die Waldbühne Kloster Oesede am Pfingstmontag in die neue Saison. Nicht nur Eingangsbereich, der gerade komplett neu entsteht, ist für die Verantwortlichen aber in diesem Jahr eine Baustelle.