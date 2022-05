Mit „History re-imagined“ hat die Waldbühne Kloster Oesede in der vergangenen Spielzeit eine Hommage an die Geschichte Georgsmarienhüttes und des Stadtteils Kloster Oesede auf die Bühne gebracht. An drei Terminen werden die erfolgreichen Mini-Musicals in diesem Sommer nochmal aufgelegt. FOTO: Stadt Georgsmarienhütte/viofoto Stadtgeschichte auf der Bühne Waldbühne Kloster Oesede legt Mini-Musicals nochmal auf Von Anke Schneider | 03.05.2022, 16:00 Uhr

Die Sommersaison der Waldbühne Kloster Oesede steht in den Startlöchern. Bereits am 6. Juni steigt die Premiere des Familienstücks „Alice im Wunderland.“ Am 8. Juli folgt die rockig-komische Inszenierung von „Rock of Ages“ als Abendstück. Mitte September legt die Waldbühne nochmal drei Vorstellungen oben drauf. Zu sehen gibt es dann die bereits in der 2021 erfolgreich aufgeführten Mini-Musicals unter dem Titel „HiStory re-imagined“. Der Vorverkauf für diese Zusatzvorstellungen startet in Kürze.