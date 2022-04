Beim Abbiegen hat ein 25-Jähriger die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtet. FOTO: NWM-TV Am Bahnhof in Oesede Vorfahrtsverstoß in Georgsmarienhütte: Zwei Frauen leicht verletzt Von Arlena Janning | 26.04.2022, 13:30 Uhr

Am Dienstagvormittag hat sich in Georgsmarienhütte am Bahnhof in Oesede ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Frauen aus Georgsmarienhütte im Alter von 72 und 90 Jahren verletzt worden sind.