Diese Fläche hatte die GfG für ein Neubaugebiet in GMHütte ins Auge gefasst. Foto: Hauke Petersen GfG scheitert mit Antrag Vorerst kein neues Baugebiet in Georgsmarienhütte-Harderberg Von Raphael Steffen | 18.05.2023, 13:11 Uhr

Es wird noch Jahre dauern, bis die Hempen-Flächen in Georgsmarienhütte mit Wohnhäusern bebaut werden können. Die GfG-Fraktion wollte so lange nicht warten und weitere Grundstücke in Harderberg bereitstellen. Daraus wird wohl nichts.