Auch diesmal sorgt das Theater Titanick für das Highlight: Nach der „Hochofensinfonie“ vor zwei Jahren präsentieren die Aktionskünstler diesmal am Freitag ab 22 Uhr ein Parkszenario unter dem Titel „Sonnambulo“. Das Wort bedeutet Schlafwandler, und die Inszenierung verwandelt die Parklandschaft in ein Szenario, in dem sich an elf Orten Schein und Wirklichkeit vermischen und die Kasinopark-Gäste auf Entdeckungsreise gehen können. Anlaufpunkte wie „Boot“, „Feuerrad“, „Spiegelkabinett“ oder „Wasserbogen“ bieten „Bilder und Aktionen wie kaum greifbare, flüchtige Traumfetzen“, verspricht der Info-Text.

Offizieller Kasinofest-Beginn ist Freitag um 19 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Ansgar Pohlmann. Anschließend spielt die Bavarian Classic Jazzband, die auf New-Orleans-Klänge spezialisiert ist und als Stimmungsgarant gilt, da die Auftritte mit pfiffigen Moderationen und kabarettistischen Einlagen gewürzt werden.

Am Samstag steht zwischen 16 und 18 Uhr zunächst akustischer Mittelalter-Folkrock mit „Sonor Teutonicus“ auf dem Programm, ehe ab 19.30 Uhr dann die Oldieband „Querbeat“ mit bekannte Hits aus der Beat- und Rockgeschichte musikalisch für gute Laune sorgt.

Beginn am Sonntag ist dann um 11 Uhr. Am Schlusstag besonders für die kleinen Besucher interessant: der Auftritt des Musik- und Fadenspieltheaters, das ab 15.30 Uhr ein Liederprogramm präsentiert. An allen drei Tagen sorgt die GMHütter Wirte-AG für ein umfangreiches Gastro-Angebot. Das Kasinoparkfest steht auch diesmal für Küche, Kultur und Kommunikation.