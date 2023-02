Großes Interesse: Der Ratssitzungssaal bot bei der Info-Veranstaltung zu Themen aus Kloster Oesede nur wenige freie Plätze. Foto: Wolfgang Elbers up-down up-down Feuerwehr, Schule und andere Baustellen Volles Haus beim „Lasst uns reden“-Termin im Rathaus Georgsmarienhütte Von Wolfgang Elbers | 20.02.2023, 09:02 Uhr

In der Corona-Zeit waren größere Veranstaltungen, um die Bürger direkt über lokale Entwicklungen zu informieren, schwierig durchzuführen. Dass sich in Kloster Oesede einiges an Fragen und Frust zu den offenen Baustellen vor Ort angesammelt hat, zeigte der Gesprächstermin, zu dem Georgsmarienhüttes Bürgermeisterin eingeladen hatte.