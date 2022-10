Das ehemalige Modegeschäft in Georgsmarienhütte wird aktuell umgebaut und das ganze Gebäude neu gestrichen. Foto: Raphael Steffen up-down up-down Am Rathaus 18 VGH Versicherung bekommt neuen Standort in Georgsmarienhütte Von Raphael Steffen | 05.10.2022, 14:39 Uhr

Es tut sich was im ehemaligen Karin-K.-Modegeschäft in Oesede: Nach einem längeren Hin und Her über die künftige Nutzung wird nun eine Versicherung einziehen.