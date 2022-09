Am Königs Esch in Holzhausen hat die Stadt Georgsmarienhütte 2002 Ersatzaufforstungen vorgenommen, die als Flächenpool für künftige Ausgleichsverrechnungen in Anspruch genommen werden. Dieses Verfahren ist aber seit 2009 nicht mehr zulässig. Deshalb drohen der Stadt Kosten für nachzuholende Ersatzpflanzungen.

Foto: Wolfgang Elbers