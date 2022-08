Der Verpackungsmüll ist am Donnerstag, 25. August, in Teilen von Hagen und Hasbergen stehen geblieben. FOTO: dpa/ David Ebener up-down up-down Abfuhr am Samstag Verpackungsmüll blieb in Hagen und Hasbergen stehen Von Anke Schneider | 25.08.2022, 17:09 Uhr

Aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle konnte am Donnerstag, 25. August, eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle in der gelben Tonne oder im gelben Sack in Teilen von Hagen und Hasbergen nicht durchgeführt werden. Die Abfuhr wird Samstag nachgeholt.