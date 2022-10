Foto: Wolfgang Elbers Traditionelle Gastro hat es schwer Aus nach einem Jahr: Neuer Pächter für Uthmann in Georgsmarienhütte gesucht Von Wolfgang Elbers | 06.10.2022, 14:00 Uhr

Das Aus kam ohne Vorwarnung: Über die Oeseder Kirmes hatte Betreiberin Katrin Placke ihr „Gasthaus Uthmann by no name“ wie angekündigt geschlossen. Doch anschließend ist das Licht am Gastro-Standort nicht mehr angegangen, und es steht fest: Die Küche bleibt auch weiter kalt. Wie es jetzt weitergeht.