Polizei sucht einen Zeugen Unfall in Georgsmarienhütte: Wer ist der Mann mit den Walkingstöcken? Von Anke Schneider | 17.08.2023, 13:01 Uhr Die Polizei sucht einen Spaziergänger mit Walkingstöcken, der Zeuge eines Unfalls gewesen sein könnte.

In dem Fall der jungen Frau, die am Montagvormittag an der Bielefelder Straße in Georgsmarienhütte schwer verletzt aufgefunden wurde, ist die Polizei noch nicht weiter. Nun sucht sie einen Mann mit Walkingstöcken.