Am Dienstag hat sich ein Unfall auf der Sutthauser Straße in Georgsmarienhütte ereignet. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Unfall an der Sutthauser Straße Pedelecfahrer aus Hagen aTW kollidiert in Georgsmarienhütte mit Auto Von Hannah Baumann | 23.05.2023, 17:36 Uhr | Update vor 17 Min.

An der Sutthauser Straße in Holzhausen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelecfahrer und einem Auto gekommen. Der Pedelecfahrer wurde schwer verletzt.