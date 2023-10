Zwei Leichtverletzte bei Unfall Autofahrerin aus Bissendorf verliert in Georgsmarienhütte Kontrolle über Auto Von Julia Gödde-Polley | 02.10.2023, 08:11 Uhr Die beiden an dem Unfall beteiligten Frauen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand/Gelhot up-down up-down

Beim Abbiegen von einem Parkplatz auf die Straße hat eine Frau in Georgsmarienhütte am späten Sonntagnachmittag die Kontrolle verloren. Ihr Wagen rammte ein geparktes Fahrzeug, in dem eine Frau saß.