In einem Arbeitseinsatz haben Kinder und Jugendliche die alten Werbeaufkleber von dem Bus entfernt, der bald als Quartier des Umweltbildungstreffs Georgsmarienhütte dient. FOTO: Umweltbildungstreff Georgsmarienhütte Gartencafé im Bus Umweltbildungstreff Georgsmarienhütte residiert bald auf vier Rädern Von Anke Schneider | 25.05.2022, 09:06 Uhr

Fast acht Jahre lang war der Umweltbildungstreff, eine Kooperation des Vereins Nature Kids & Teens und der Kreisgruppe Osnabrück des BUND, in einem Gebäude in Oesede Am Wiesenbach 48 untergebracht. Nun zieht er auf die grüne Wiese. Als neues Domizil dient ein ausrangierter Linienbus.