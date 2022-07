Die Frog Bog Dosenband wurde von ihren Fans beim Konzert am Freitag auf der Waldbühne Kloster Oesede ekstatisch gefeiert. FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Big in Kloster Oesede Umjubelter Auftritt der Frog Bog Dosenband in Georgsmarienhütte Von Thomas Wübker | 23.07.2022, 10:33 Uhr

Die Fans der Frog Bog Dosenband haben ihre Lieblinge am Freitagabend auf der Waldbühne Kloster Oesede in Georgsmarienhütte ekstatisch gefeiert. Es war, als kämen sie nach einem langen Marsch durch eine Wüste endlich in eine Oase, wo sie ihren Durst löschen konnten.