Sie wünscht sich noch mehr Gastronomie an der Oeseder Straße und spricht sich für eine Einbahnstraßenregelung aus: Marion Mailand aus Alt-Georgsmarienhütte. Foto: Christoph Beyer up-down up-down Mehr Vielfalt, weniger Verkehr Umfrage: Das wünschen sich Passanten für die Oeseder Straße in Georgsmarienhütte Von Christoph Beyer | 05.06.2023, 06:08 Uhr

Was denken Passanten über die Oeseder Straße? Was fehlt ihnen und was passt dort möglicherweise nicht hin? Wir haben nachgefragt und aufschlussreiche Antworten erhalten. Dabei zeigen sich überraschend viele Gemeinsamkeiten.