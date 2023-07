Der Gartmannsbach in Georgsmarienhütte. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Einleitungen sorgen für Ärger Immer wieder „übel riechende Brühe“ im Gartmannsbach in Georgsmarienhütte und | 25.07.2023, 17:00 Uhr Von Raphael Steffen Wolfgang Elbers | 25.07.2023, 17:00 Uhr

Verunreinigungen im Gartmannsbach in Georgsmarienhütte sorgen bei den Anwohnern am Harderberg für Fragezeichen. Zuletzt hat es Anfang Juni einen größeren Vorfall gegeben, der das Gewässer für mehrere Tage aus Sicht der Anwohner in eine „übel riechende Brühe“ verwandelte. Das Problem ist seit Längerem bekannt.