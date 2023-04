Gute Stimmung herrschte beim 35. Georgsmarienhütter Wandertag, wie dieses Bild am Start- und Zielort, dem Holzhausener St. Antonius Pfarrheim zeigt. Foto: Christoph Beyer up-down up-down Strecken zwischen 4 und 15 Kilometern Trotz durchwachsenen Wetters viel los beim Georgsmarienhütter Wandertag Von Christoph Beyer | 16.04.2023, 18:26 Uhr

Viel Zuspruch erlebte am Sonntag der 35. Georgsmarienhütter Wandertag. Rund 440 Teilnehmer nahmen Rundstrecken zwischen 4 und 15 Kilometern in Angriff. Von Holzhausen aus führte der Weg in hügelige Landschaften und teilweise auch auf Hagener und Hasbergener Gebiet.