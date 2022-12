Vor dem zum Umwelttreff umfunktionierten ehemaligen Linienbus in seinem Garten lädt Tobias Demircioglu (rechts) mit Nature kids & teens e.V.-Vorstandsmitglied Niklas Borrink zum vorweihnachtlichen Info- und Mittelaltermarkt ein. Foto: Petra Pieper up-down up-down Deko, Kulinarisches, Mittelalter Was Tobias Demircioglu bei seinem eigenen Weihnachtsmarkt in Kloster Oesede vorhat Von Petra Pieper | 10.12.2022, 10:23 Uhr

In Eigeninitiative der Familie Demircioglu wird am Sonntagnachmittag, 11. Dezember, im Schürffeld 4 in Kloster Oesede ein privater Weihnachtsmarkt zugunsten des Vereins Nature Kids & Teens stattfinden.