Landkreis: Ferkel wurden nicht verfüttert Nach Tierqual in Georgsmarienhütte: Kreis kontrollierte Ställe des Schweinemästers Von Dr. Stefanie Adomeit | 18.10.2023, 13:47 Uhr So rosig und wohlgenährt sahen die im Januar in einen Malberger Betrieb eingestallten Ferkel nach kurzer Zeit nicht mehr aus. Sie verhungerten, weil sich niemand um sie kümmerte. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der Stall in Georgsmarienhütte, in dem im Januar gut 629 Ferkel starben, ist neu verpachtet. Juristisch hat der frühere Betreiber vermutlich nichts mehr zu befürchten. Bei Kontrollen weiterer Ställe des Schweinezüchters wurden Mängel festgestellt, die für einen Betrieb dieser Größe „nicht in besonderem Maße außergewöhnlich“ seien.