Mit Programm „tagesschauer" Kabarettist Arnulf Rating am 25. November in Georgsmarienhütte Von Thomas Wübker | 04.10.2023, 14:32 Uhr Termin: Arnulf Rating kommt nach Georgsmarienhütte. Foto: Jörn Hartmann

Mit seinem neuen Programm „tagesschauer“ kommt der Kabarettist Arnulf Rating am 25. November in das Rathaus in Georgsmarienhütte. An dem Termin verfolgt er laut eigener Aussage einen hehren Anspruch: Die Menschen oben mit erweitertem Bewusstsein und unten mit nasser Hose zu entlassen.