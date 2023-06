Dröper Flohmarkt 2023: Eng wurde es in den Gassen im Averwetters Feld ein ums andere Mal, vor allem am Vormittag. Foto: Dröper Flohmarktteam up-down up-down Einnahmen verbleiben im Ort Tausende Besucher bei Siedlungsflohmarkt in Georgsmarienhütte-Dröper Von Christian Ströhl | 25.06.2023, 17:12 Uhr

Mehrere Tausend Besucher haben nach Angaben der Organisatoren am Samstag auf dem Dröper Flohmarkt nach Schnäppchen gesucht. An den mehr als 250 privaten Ständen sei vor allem am Vormittag viel los gewesen.