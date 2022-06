Die zerbrochene Fensterscheibe wurde notdürftig ersetzt. FOTO: Jörn Martens Auto in Tankstellen-Shop gekracht Nach Crash in Georgsmarienhütte: Markant-Tankstelle wieder geöffnet Von Arlena Janning | 08.06.2022, 09:37 Uhr

Am Dienstag ist ein 76-jähriger Bad Iburger mit seinem Auto in den Shop der Markant-Tankstelle in Georgsmarienhütte gekracht. Für den Rest des Tages blieb die Tankstelle geschlossen – heute kann dort aber wieder gezapft werden.