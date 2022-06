Per Rettungshubschrauber ist ein 54-Jähriger aus Hilter mit lebensgefährlichen Verletzungen nach einem Unfall in Georgsmarienhütte in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) FOTO: Fotostand/Gelhot/www.imago-images.de up-down up-down 54-Jähriger stammt aus Hilter Nach Sturz in Georgsmarienhütte Mountainbiker weiter in Lebensgefahr und | 26.06.2022, 16:31 Uhr | Update vor 7 Min. Von Henrike Laing Markus Pöhlking | 26.06.2022, 16:31 Uhr | Update vor 7 Min.

Der 54-Jährige, der am Sonntag am Osterberg in Georgsmarienhütte mit seinem Mountainbike gestürzt ist, schwebt weiter in Lebensgefahr. Das Opfer stammt aus Hilter.