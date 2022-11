Jede Kilowattstunde zählt angesichts der anziehenden Strompreise - auch im Speckgürtel von Osnabrück. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Rund um Osnabrück im Überblick Welche Energieversorger erhöhen die Strompreise im Januar? Von Jessica von den Benken | 23.11.2022, 05:57 Uhr | Update vor 2 Std.

Strompreiserhöhungen zum Jahreswechsel sind nichts Neues. Doch bedingt durch die Energiekrise sind sie in diesem Jahr so hoch wie noch nie. Auch regionale Versorger rund um Osnabrück ziehen an. Wo wird es teuer? Ein Überblick über Tarife in der Grundversorgung.