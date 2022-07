In der Wellendorfer Straße hat der Streit laut Polizeiangaben stattgefunden. FOTO: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Polizei sucht Zeugen Streit in Georgsmarienhütte: Unbekannter zieht Frau in Auto Von Sandra Dorn | 07.07.2022, 12:15 Uhr

Ein Passant hat nach Polizeiangaben am Mittwochabend in Georgsmarienhütte beobachtet, wie ein Mann eine Frau nach einem Streit in einen schwarzen Kleinwagen zog und mit ihr wegfuhr.