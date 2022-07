Mit Pommes-Perücke und Tutu steht Dr. Dr. Dräse auch am Freitag, 22. Juli, auf der Waldbühne Kloster Oesede in Georgsmarienhütte. Das Konzert zum Stadtjubiläum ist längst ausverkauft. FOTO: Hendrik Greskamp up-down up-down Konzert seit Jahren ausverkauft Straight outta Kloster Oesede: Frog Bog Dosenband auf der Waldbühne Von Thomas Wübker | 17.07.2022, 06:59 Uhr

Sie waren in den Charts, im Fernsehen und bundesweit in der Presse. Am Freitag, 22. Juli, haben sie die Ehre, zum Jubiläum ihrer Heimatstadt auf der Waldbühne Kloster Oesede in Georgsmarienhütte zu spielen. Steigt der Erfolg der Frog Bog Dosenband zu Kopf?, fragen wir Frontmann Dr. Dr. Dräse.