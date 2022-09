Foto: Wolfgang Elbers Solarfeld auf Deponiefläche geplant Stahlwerk Georgsmarienhütte will Westerkamp für Photovoltaik nutzen Von Wolfgang Elbers | 08.09.2022, 13:24 Uhr

In Zeiten der Energiekrise will das Stahlwerk Georgsmarienhütte eine riesige Photovoltaikanlage installieren. Das Ziel: Die Bebauung einer ehemaligen Deponiefläche in Malbergen.