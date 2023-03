Zusammen haben sich (von links) Ministerpräsident Stephan Weil, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Osnabrück, Stephan Soldanski, GMH-Chef Alexander Becker und rund 550 Mitarbeiter des Stahlwerks und von KME für einen Industriestrompreis eingesetzt. Foto: André Havergo up-down up-down Stephan Weil in Georgsmarienhütte Rettet ein niedrigerer Strompreis für die Industrie Arbeitsplätze in der Region? Von Nina Kallmeier | 09.03.2023, 15:39 Uhr

Seit Jahren beklagen sich insbesondere Industriebetriebe über vergleichsweise hohe Stromkosten in Deutschland. Der Forderung nach einem Industriestrompreis haben Gewerkschaft und Arbeitgeber am Donnerstag am Stahlwerk Georgsmarienhütte Nachdruck verliehen. Auch Ministerpräsident Stephan Weil war da. Braucht es einen Industriestrom? Fragen und Antworten.