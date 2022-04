Täglich kommen immer mehr Flüchtlinge in die Region. In Georgsmarienhütte wurden bislang 211 Flüchtlinge gemeldet. FOTO: Annette Riedl/dpa Viele private Wohnraumangebote Stadt Georgsmarienhütte nimmt 211 Flüchtlinge aus der Ukraine auf Von Ina Wemhöner | 08.04.2022, 15:43 Uhr

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine kommen täglich mehr Kriegsflüchtlinge in der Region Osnabrück an. In Georgsmarienhütte wurden bisher 211 Flüchtlinge gemeldet. Die tatsächliche Zahl liegt jedoch höher, da viele Menschen auch bei Verwandten oder Freunden unterkommen sind und noch nicht beim Einwohnermeldeamt registriert sind.