Der 16-jähriger Tim Litzba stürzt beim Mountainbiken am Dörenberg in Georgsmarienhütte, weil zwischen zwei Bäumen Stacheldraht gespannt ist. FOTO: Litzba 16-Jähriger verletzt sich Lebensgefährlich: Stacheldraht auf Mountainbike-Strecke in Georgsmarienhütte gespannt Von Ina Wemhöner | 10.03.2022, 05:55 Uhr | Update vor 14 Min. | 26 Leserkommentare

Was für ein Horror: Der 16-jähriger Tim Litzba stürzt beim Mountainbiken am Dörenberg in Georgsmarienhütte, weil zwischen zwei Bäumen Stacheldraht gespannt ist. Nur durch Glück erlitt er keine lebensgefährlichen Verletzungen.