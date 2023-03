In der neuen Container-Kita in Georgsmarienhütte werden schon bald 28 Kinder und sieben Erzieherinnen ihre Tage verbringen. Foto: Hannah Baumann up-down up-down Startzeitpunkt noch ungewiss So sieht die neue Container-Kita in Georgsmarienhütte aus Von Hannah Baumann | 25.03.2023, 15:15 Uhr

Der Start der neuen Kita St. Johann in Georgsmarienhütte hat sich immer wieder verschoben, nun ist ein neuer Termin anvisiert. Bei einem Einweihungsfest konnten sich die Eltern die neuen Räumlichkeiten schon einmal ansehen. So sieht es in der Container-Kita aus.