Das Solefreibad in Bad Laer hatte 2023 nach Angaben von Lars Gelhaar, der das Bad für die Gemeinde betreibt, mehr als 64.000 Besucher. An die Besucherzahlen von 2022 mit über 65.000 Besucher kam das Bad allerdings nicht. Zum Vergleich: Ins Bad Iburger Freibad kamen in diesem Jahr 14.000 Besucher, angepeilt waren ursprünglich 25.000 Gäste.

Bad Laer: Mehr Saisonkarten als 2022 verkauft

Bei den Saisonkarten konnte das Solefreibad die Verkäufe steigern: Im vergangenen Jahr verkaufte das Bad in Bad Laer 1600 Saisonkarten, in diesem Jahr übertraf es diesen Wert noch mit 1700 Karten. Die Umsatzerlöse beliefen sich in diesem Jahr nach Angaben der Gemeinde auf 110.446 Euro netto, nach Abzug der Umsatzsteuer. Die Gemeinde sah im Wirtschaftsplan einen Zuschuss von 143.200 Euro für das Bad in diesem Jahr vor.

Außerdem hat die Gemeinde für das Solefreibad große Investitionen geplant. Für rund 2,6 Millionen Euro soll der Umkleidetrakt umgebaut werden, zudem sollen Outdoor-Kabinen entstehen. Auch seien Veränderungen für das Bistro und die sanitären Anlagen angedacht – zumindest, wenn die Fördermittel bewilligt werden.

Investitionen für Panoramabad Georgsmarienhütte geplant

Der Zulauf im Panoramabad Georgsmarienhütte ist generell größer: Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben der Stadtwerke Georgsmarienhütte rund 168.000 Gäste. In diesem Jahr seien die Besucherzahlen auf einem ähnlichen Niveau, so die Stadtwerke. Die reinen Einnahmen aus Eintrittsgeldern beliefen sich auf 840.000 Euro. In diesem Jahr werden es laut den Stadtwerken prognostizierte 926.000 Euro sein.

Einige Tausend Stammgäste seien im Besitz von Wertkarten, die einen Rabatt ermöglichten. Neben Investionen um Sonnenschutz und Sitzgelegenheiten zu erneuern, ist im Winter ein neues Kassensystem samt Webshop geplant.