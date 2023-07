Die Abiturienten des Gymnasium Oesede freuen sich über ihr bestandenes Abitur. Foto: Christian Senft up-down up-down 650 Gäste im Alando-Ballhaus So feierten die Abiturienten des Gymnasium Oesede ihren Abiball Von Oliver Wichmann | 02.07.2023, 15:02 Uhr

Mit dem bestandenen Abitur in der Tasche feierten die Abiturienten des Gymnasium Oesede im Alando ihren Abiball. Das Motto des Abschlussjahrgangs lautete in Anlehnung an die schwedische Pop-Band Abba und einen ihrer großen Hits: „Abbi – The Winner Takes It All“.