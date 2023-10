Sakralnervenstimulation Weltweit neue Methode zur Behandlung von Sexualfunktionsstörungen am Franziskus-Hospital Von Monika Vollmer | 01.10.2023, 09:30 Uhr Dr. Erik Allemeyer und sein Team bieten am Franziskus-Hospital Harderberg als Behandlungsmöglichkeit für Sexualfunktionsstörungen eine Stimulation sakraler Nervenwurzeln an. Foto: Monika Vollmer up-down up-down

Sexualstörungen sind zwar häufig, die Therapieerfolge jedoch mäßig. Als erste Klinik in Deutschland bietet das Team um Dr. Erik Allemeyer am Franziskus-Hospital Harderberg probeweise die Sakralnervenstimulation (SNS) an – und verblüffende Erfolge sind zu erkennen.