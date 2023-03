In Georgsmarienhütte wurde am Donnerstagmittag ein Radfahrer verletzt. Symbolfoto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Polizei und Sanitäter vor Ort Fahrradfahrer bei Unfall in Georgsmarienhütte schwer verletzt Von Hannah Baumann | 02.03.2023, 13:45 Uhr

In Georgsmarienhütte ist am Donnerstag ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Erste-Hilfe Maßnahmen dauern an.