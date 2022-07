Dass sie nun mit der Auszeichnung zur Lehrerin des Jahres geehrt werde, habe sie überrascht. „Schließlich gibt es viele, die diese Auszeichnung verdient hätten“, betont die Zweitplatzierte der drei Preisträger, die das Netzwerk Bildung stellvertretend für die an vielen Schulen geleistete pädagogische Arbeit in das Rampenlicht stellte. Aber natürlich freue sie sich sehr. Sie empfindet die Ehrung als Würdigung ihres Lebenswerks.

„Meine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Osnabrück fiel in die Zeit der 68er. Als ich dann mit 22 Jahren meine erste Stelle an der eher klassisch-konservativ geführten Volksschule Harderberg antrat, war das erst einmal ein Praxisschock für mich“, erzählt sie.

Doch schnell gewöhnten sich die Schüler an ihren unautoritären, aber engagierten Unterrichtsstil. Sie spürten wohl schon damals, was bis heute das Credo von Monika Lepper ist: „Wir müssen Kinder stark machen. Nicht nur ihre Köpfe, sondern auch ihre Seelen und Körper.“ Dafür kämpft sie unermüdlich und mit viel Herzblut, motiviert Kollegium und Eltern zu immer neuen Aktivitäten, geht Kooperationen mit außerschulischen Partnern ein, schreibt Anträge, legt sich, wenn es nottut, auch schon mal mit der Schulbehörde an. Dahinter steht unter anderem die Erkenntnis, dass Kinder am besten lernen, „wenn sie begeistert sind“.

Und dazu haben die Kinder am Harderberg allen Grund: Ihre Schulleiterin schafft ihnen möglichst optimale Lernbedingungen: So richtete sie schon vor Jahren einen Snoezelraum ein, in dem die Kinder entspannen können. Ein grünes Klassenzimmer, ein Schulgarten, Spiel- und Bewegungsgeräte und der Umbau mit Mensa anlässlich der seit 2010 eingerichteten offenen Ganztagsschule sind nur einige Bestandteile des lernfördernden äußeren Rahmens.

Ein freundschaftlich-kooperativer Führungsstil im achtköpfigen Kollegium und eine intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und Förderverein kommen den Schülern zugute. Und Kooperationen wie zum Beispiel mit der Oper Bielefeld für den musikalischen Führerschein, mit der Kunstschule Paletti, mit Gesundheitsberatern und nicht zuletzt mit der Firma MBN, die sich unter anderem mit kräftigen Finanzspritzen bei der Förderung der kindlichen Sozialkompetenz einbringt, öffnen die Grundschule weit nach außen. „Die Schule gehört ins Dorf“, ist Monika Lepper überzeugt und veranstaltet deshalb alljährlich ein Schulfest, „bei dem sich ganz Harderberg trifft“.

Bei so viel Engagement fällt es schwer zu glauben, dass die Lehrerin nicht mit der Schule verheiratet ist, zumal ihr Kolleginnen und Schüler kürzlich zur dienstlichen „Silberhochzeit“ gratulierten. Aber für ihren Ruhestand, den sie nach Antrag auf Verlängerung erst im Sommer 2013 beginnt – „schließlich kann ich ja nicht mitten im Schuljahr aufhören“ – hat die 65-Jährige schon viele Pläne. Am liebsten würde sie eine Coaching-Agentur für Kinder gründen, sie an Körper, Geist und Seele stärken, damit sie dem Druck und den Anforderungen, die in immer stärkerem Ausmaß auf sie einstürzen, standhalten können, ohne seelischen Schaden zu nehmen.