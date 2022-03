Rund 80 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich bislang in GMHütte gemeldet - die Stadt stellt sich bereits auf weitere ein. (Symbolbild) FOTO: dpa/Matthias Balk Welche Hilfsangebote sind geplant? Schon 80 Ukrainer in Georgsmarienhütte gemeldet - und es werden mehr Von Wolfgang Elbers | 19.03.2022, 06:45 Uhr

Drei Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine kommen auch in der Region immer mehr Kriegsflüchtlinge an. In Georgsmarienhütte haben sich bisher rund 80 von ihnen gemeldet, tatsächlich dürften es inzwischen mehr als 100 sein. Wie sich die Stadt auf steigende Zahlen einstellt.