Glasfaserausbau geht weiter Schnelles Internet: Jetzt kommt Alt-Georgsmarienhütte an die Reihe Von Rainer Lahmann-Lammert | 18.08.2023, 10:59 Uhr Schnelles Internet: In Georgsmarienhütte geht der Ausbau des Glasfasernetzes weiter. Foto: Guenter Hofer/Imago up-down up-down

In Georgsmarienhütte schreitet der Ausbau des Glasfasernetzes voran. Im nächsten Schritt sind 3100 Breitbandanschlüsse in Alt-Georgsmarienhütte an der Reihe.