Heimleiterin Andrea Birke freute sich zusammen mit den Heiminsassen über die Spende, die aber nicht als symbolischer Scheck überreicht wurde. Schüler der Klassen 7a und 10a hatten zwei Bauernhofdioramen mit zahlreichen Schleich-Figuren gestaltet. „Im Rahmen der internen Dementenbetreuung und auch in der Einzelbetreuung wird immer wieder der Bezug zur heimischen Tierwelt hergestellt“, so Andrea Birke. „Das schnelle Erkennen der Figuren und das Spielen mit ihnen auf den Schaustücken ist während der Therapie sehr hilfreich“, erklärte sie der Schülerdelegation. Seit Schuljahresbeginn gibt es eine lose Kooperation der Hauptschule mit dem Paul-Gerhardt-Heim und dem benachbarten Haus am Kasinopark. Nach anfänglichen Berührungsängsten und Besuchen von Schülergruppen in beiden Heimen intensiviert sich jetzt die Zusammenarbeit. Nach den Osterferien werden interessierte Schüler zusammen mit dem Fachpersonal in der Nachmittagsbetreuung tätig sein. „Vorlesen, musizieren, singen, spielen – vieles ist möglich“, erklärt Thomas Hamm, Lehrer an der Hauptschule. Wenn alle ihre Eindrücke vom Kooperationsprojekt bekommen haben, wollen die Senioreneinrichtungen und die Hauptschule einen Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit schließen. Das Interesse der beteiligten Schüler für die Berufsfelder Alten- und Krankenpflege ist auf alle Fälle geweckt worden.