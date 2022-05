Die Stadt Georgsmarienhütte hat Probleme, Briefe an Geflüchtete aus der Ukraine zuzustellen. (Symbolbild) FOTO: dpa/Caroline Seidel Namensschilder an Briefkästen fehlen Georgsmarienhütte kann viele Geflüchtete aus der Ukraine nicht erreichen Von Elena Werner | 29.05.2022, 17:00 Uhr

Inzwischen leben über 240 Geflüchtete aus der Ukraine in Georgsmarienhütte in privat zur Verfügung gestellten Wohnungen und Häusern. Post von der Stadt kommt jedoch oft zurück - Namensschilder fehlen an den Briefkästen.