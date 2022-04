80 Jahre wird das DRK Oesede in diesen Tag alt – Grund genug für einen etwas anderen Tag der offenen Tür. „Da wir Jubiläum feiern, wollten wie uns nicht wie sonst allein am Vereinshaus präsentieren“, erklärt die Vorsitzende des Ortsvereins, Claudia Rehaag. „Wir haben daher alle Vereine mit Blaulicht angesprochen, und sie haben sofort gesagt, dass sie mit dabei sind.“

So konnten die Besucher nicht nur Einblicke in die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes gewinnen, sondern auch in die Aufgaben von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und den Maltesern. Zwar nicht mit Blaulicht unterwegs, aber auch mit einem Stand vertreten war die Verkehrswacht Georgsmarienhütte.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Festakt, bei dem unter anderem Bürgermeister Ansgar Pohlmann und der Präsident des DRK-Landesverbands Niedersachsen, Horst Horrmann, den Oesedern gratulierten. Wichtiger war für Rehaag jedoch die anschließende Präsentation auf dem Platz hinter dem Rathaus: „Wir wollen den Bürgern zeigen, wer wir sind und was wir machen“, erläuterte die Ortsvorsitzende. Grund dafür sei auch die sinkende Zahl an Ehrenamtlichen.

Paradies für Kinder

Beim „Tag des Blaulichts“ konnten die Besucher unter anderem testen, ob sie noch die stabile Seitenlage oder die Reanimation beherrschen. Außerdem hatten sie die Möglichkeit, in das Innere von fünf DRK-Fahrzeugen zu schauen. Besonders stolz war Rehaag auf das neue „Handicap-Mobil“, in dem vier Rollstuhlfahrer Platz finden. „Drei Jahre haben wir dafür gesammelt und gespart“, berichtete Rehaag. Pünktlich zum Tag des Blaulichts hatte der Ortsverein das Fahrzeug abgeholt.

Die Besucher konnten aber nicht nur in das Innere der Krankenwagen von DRK und Malteser blicken, sondern auch in die Fahrzeuge der Georgsmarienhütter Feuerwehr. Insbesondere Kinder nutzten die Gelegenheit, einmal am Steuer eines Feuerwehrwagens Platz zu nehmen. Die Jugendfeuerwehr ermöglichte es den jungen Gästen außerdem, mit dem Wasserschlauch auf ein Papphaus zu spritzen. Ohrenschützer empfahlen sich für den Besuch beim Technischen Hilfswerk: Die Ehrenamtlichen demonstrierten unter anderem, wie man mit einer Motorsäge ein Betonrohr zerschneidet.

Nachwuchswerbung

Auch die Georgsmarienhütter Polizei war mit einem Stand vertreten, an dem sich die Gäste unter anderem über die Einstellungsvoraussetzungen informieren konnten. Wer noch nicht alt genug dafür war, konnte immerhin schon einmal auf einem Polizeimotorrad sitzen. Trotz des umfangreichen Angebots war die Resonanz bis zum Nachmittag eher „überschaubar“, wie Polizist Marc Walczak berichtete. Vor allem Sonntagsspaziergänger seien unter den Besuchern.