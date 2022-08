Gemeinsam mit Pianist Arne Donadell und dem Gitarristen Simon Hudlet kommt Sängerin Jasmin Graf für ein Konzert in der Lutherhütte nach Georgsmarienhütte. FOTO: Jasmin Graf up-down up-down Bekannt aus „Voice of Germany“ Sängerin Jasmin Graf in der Lutherhütte in Georgsmarienhütte Von Thomas Wübker | 11.08.2022, 14:49 Uhr

Mit einer Cover-Version des „Frida Gold“-Hits „Wovon sollen wir träumen“ bei „The Voice of Germany“ erlebte Jasmin Graf ihren Durchbruch. Am 30. September ist sie in der „LutherHütte“ in Georgsmarienhütte.