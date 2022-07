Der seit Ende der 1960er- Jahre bekannte Liedermacher war bereits mehrfach zu Gast in der Hüttenstadt, zuletzt mit seinem kongenialen Partner Konstantin Wecker auf der Waldbühne. Das Publikum hatte ihn deshalb in bester Erinnerung, und so war es kein Wunder, dass alle Karten im Vorverkauf abgesetzt werden konnten. Besucher, die bis zuletzt auf den Kauf einer Karte an der Abendkasse vertraut hatten, mussten unverrichteter Dinge wieder umdrehen.