Vier Dinosaurier und ein Drache spielen bei „Hütte rockt Kids in Concert“ in Georgsmarienhütte Rockmusik für die ganze Familie. Archivfoto: André Havergo up-down up-down Fetzige Musik für Kinder Rockende Dinos bei „Hütte rockt“ in Georgsmarienhütte Von Anke Schneider | 22.05.2023, 10:41 Uhr

Nun steht auch das Programm für Kinder im Rahmen des Festivals „Hütte rockt“. Bei „Hütte rockt Kids in Concert 2023“ am Donnerstag, 10. August, geht es unter anderem mit den Dino-Helden Heavysaurus zurück in die Urzeit.