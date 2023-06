In Alt-Georgsmarienhütte ist es am Mittwochmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Radfahrer gekommen. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down 69-Jähriger leicht verletzt Reisebus erfasst Radfahrer in Georgsmarienhütte Von Anke Schneider | 21.06.2023, 15:31 Uhr

In Alt-Georgsmarienhütte ist am Mittwochmittag ein E-Bike-Fahrer von einem Reisebus angefahren worden. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.