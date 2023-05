Eine Radfahrerin wurde nach einem Unfall in Alt-Georgsmarienhütte leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Foto: NWM-TV up-down up-down Ursache unklar Radfahrerin bei Unfall in Georgsmarienhütte leicht verletzt Von Anke Schneider | 09.05.2023, 13:03 Uhr

In Alt-Georgsmarienhütte in der Straße Unterbauerschaft ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall gekommen. Eine Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt.