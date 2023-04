Auch in diesem Jahr findet der Hüttenmarkt in Georgsmarienhütte statt. Das ist das Programm für die drei Tage. Foto: Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten up-down up-down Feuerwerk, Karussell und Hundeshow Das erwartet die Besucher auf dem Hüttenmarkt 2023 in Georgsmarienhütte Von Hannah Baumann | 13.04.2023, 10:14 Uhr

Der traditionelle Hüttenmarkt in Alt-Georgsmarienhütte geht in die nächste Runde. Vom 21. bis 23. April 2023 findet das Programm in der Hindenburgstraße statt.